《香港报摘》--其他报纸重要消息11月23日

**明报**

--由九仓分拆上市的商业投资物业旗舰九仓置业今日挂牌，按九仓上周四除权日收市价73港元计，意味着九仓置业市价约每股46.1港元。

--今年4月在创业板上市的礼建德集团发表通告称，证监会最近曾就公司的股权分布查讯，发现截至11月13日有17名股东合共持股17.27%，连同由控股股东持有的75%股权，持股量已占总股本92.27%，股权高度集中。

**星岛日报**

--新股致丰工业今日上市，昨日的暗盘价最多升9.68%，股录得超额认购591倍。

--数码通科技总裁邹金根预计，ICT（资讯及通讯技术）业务在未来几年对盈利贡献有重大增长，而最终收入比重多少则要视乎市场情况。

**苹果日报**

--高盛就中港股市发表报告，料MSCI中国指数明年底升逾8%至100点，续建议“增持”；恒指及沪深300指数明年底之目标价分别为32,000点及4,700点。

--《彭博》引述消息人士指，内地监管机构要求安邦转让民生银行和招商银行股权，持股比例需按新规定降至最多5%。

**东方日报**

--港股持续畅旺增加市民利用税贷投资股票意欲。上海商业银行表示，受惠投资气氛高涨及赶坐低息税贷尾班车，该行推出税贷后，首三周业务量按年增逾倍，更透露个别大客户贷款额达一千二百万元。

--国际娱乐发盈警，预期截至9月底止六个月盈转亏不多于700万港元，主因是出现汇兑亏损及录得投资物业公平值亏损。

**文汇报**

--新世界发展于新界洪水桥新盘“柏逸”首日销售已售出43伙，销售率65%，套现逾2.25亿港元。

--港华燃气联营公司佛山市燃气集团股份有限公司（佛燃股份）于深圳交易所中小板正式挂牌上市。（完）

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