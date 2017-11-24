《香港报摘》--其他报纸重要消息11月24日

**明报**

--海航集团公布，以2.8亿澳元收购澳洲冷藏运输公司Automotive Holdings Group，交易预计于明年上半年完成，海航将承担其1.2亿澳元债务。

--初创企业Wesurance宣布与环联及保险公司世联合作，推出购买保险产品及索偿的流动平台，背后亦利用人工智能技术，提供聊天机械人服务。

**星岛日报**

--外电报道，早年获得李嘉诚出资支持的本地网上贷款初创企业WeLab正筹备在香港上市，集资5亿美元，预计最快明年成事。

--英皇娱乐酒店执行董事范敏嫦于业绩记者会表示，上半年公司在澳门博彩收入下跌10%，是跟随市况表现，属生意正常上落。

**苹果日报**

--TCL多媒体第二大股东乐视换帅后，TCL多媒体企业融资与投资者关系部总监印国庭表示，乐视目前属于被动投资者，公司仍向乐视派息，料该持股暂无变动，但现时双方已没有业务合作。

--博雅互动第三季收入和纯利按年分别下跌11.5%及1.8%，受累部份游戏早前遭苹果公司短暂下架，公司管理层预计，有关影响将于第四季始逐步减弱。

**东方日报**

--香港交易所公布10月份经纪市占率报告，代表中小经纪的C组经纪市占率按月上升0.16个百分点至10.79%，也是连续四个月市占率突破10%关口。

--虚拟货币交易平台的大额资金往来，引起银行关注。香港虚拟货币交易平台gatecoin接受本报查询时表示，旗下约1,000万美元客户资金被银行冻结逾两个月，至今仍被锁死。（完）

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