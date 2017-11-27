《香港报摘》--其他报纸重要消息11月27日

**明报**

--联想控股近日建议修改公司章程，新增“内资股可转换为外资股”，这项修改很大可能就是为H股全流通作准备。

--徽商银行在2015年推出直销银行服务--徽常有财，该行行长助理、董事会秘书易丰表示，在逾两年时间内，直销银行客户数由20万户增长至今年第三季的800万户，预计两年后或增至数千万户。

**星岛日报**

--发展商纷重整销售策略，提振新盘成交量，过去两天共售出约350伙单位，按周升约6倍。

**苹果日报**

--财政司司长陈茂波表示，虽然环球经济、股市及楼市势头良好，但在利率趋升、保护主义及地缘政局紧张下，市场仍不无风险。

--由长实及电能持有的山顶道两幅贵重屋地，两个月前传以20亿港元以公司形式售出，其中，持有山顶道90号的公司董事，最新转为由全国政协的陈经纬及两名儿子持有。

**东方日报**

--星展集团零售银行及财富管理业务副主管潘燕明表示，明年将决定会否于香港发展虚拟银行，并将倾向以数码化银行作渠道，开拓零售银行业务。

--宝马汽车（BMW）公布，将于12月在内地推出旗下首个永久汽车共享项目，并会使用i3电动车。

**文汇报**

--此前借壳利福地产的三盛控股，其董事长林荣滨日前在福州与媒体见面时称，公司将会围绕环北京、环长三角、西南、山东、福建五大重点区域发展，计划在未来2-3年做到500亿元人民币的销售规模，今年的营销目标是230亿元。（完）

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