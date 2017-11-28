《香港报摘》--其他报纸重要消息11月28日

**明报**

--年结效应，加上市场预期下月联储局加息，港元拆息近日大幅抽升，1个月HIBOR（香港银行同业拆息）昨日急升近11点子至0.92厘，创金融海啸后新高。

--高力国际于今年9月至10月间向35组本地投资基金和发展商进行问卷调查，发现受访者对亚太区房地产市场持正面态度，当中逾五成受访者将于明年只买物业而不沽货，惟因资金成本上涨，故投资者对香港市场持审慎乐观态度。

**星岛日报**

--受惠于大市成交显著增加，耀才证券截至9月底止中期净利为2.14亿港元，按年增加57.9%，不派中期股息。

--中国燃气副总裁朱伟伟表示，因应业务表现上调今年多项业务增长指引，其中，城市燃气项目销气量由原来的预测增长逾30%，上调至增长逾35%；新接驳居民用户数目亦由350万提升至380万。

**苹果日报**

--平保本月21日在场内以每股平均价6.225港元大手扫入7,761万股工行 H股，涉及资金共4.8亿港元，持股比例亦由7.91%升至8%。

--香港补习学校遵理更名为“精英汇集团”上传初步招股文件，拟于主板上市，保荐人亦由原先的天达融资，变为鼎佩。

**东方日报**

--中国燃气委任公司执行主席刘明辉女儿刘畅担任独立非执董，替代刘明辉胞弟刘明兴。

--枫叶教育截至今年8月底止全年纯利按年增长33.46%至4.1亿元人民币，每股盈利0.3063元，末期息0.086港元。

**文汇报**

--摩根士丹利调升恒指目标价，明年底料见31,500点，但半导体股继续大跌，该行建议减持亚太半导体股份的持仓。

--阿里巴巴集团旗下培训平台--淘宝大学下月16日将在香港举办首场公开课活动，透过逾10场讲座和分组对谈，邀请来自香港及东南亚的零售业界及青年共同探讨新零售发展。（完）

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