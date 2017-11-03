《香港报摘》--其他报纸重要消息11月3日

**明报**

--新华人寿的外资股东瑞士再保于昨日在市场内出货，每股作价平均47.3港元，沽出7,500万股，套现多达35.47亿港元。完成出售后，瑞士再保持有新华的H股股权，由原来的14.78%减至7.53%。

--康宏环球过去三个多月股权出现变动，由佳兆业大股东郭英成儿子郭晓群出任大股东。集团昨公布，持股29.91%的郭晓群去信董事局要求召开特别股东大会，提出罢免包括曹贵子、陈毅凯、潘铁珊等共八名董事，并且建议委任张润深等五人进入董事会。

**苹果日报**

--ASM太平洋公布，控股股东ASM International（ASMI）计划向市场配售3,700万旧股，占已发行股本约9%，是年内第二度减持。据销售文件显示，是次配售价为每股109至112港元，较收市价折让4.7%至7.2%，ASMI将可套现约40.33亿至41.44亿港元。

**星岛日报**

--市区重建局昨天突然公布推出旺角新填地街/山东街重建项目招标，邀请40家已入意向书财团入标竞投，综合市场人士估计，项目估值逾14.8亿港元，每平方尺地价逾1.1万港元。

**东方日报**

--新濠国际附属纳斯达克上市的新濠博亚宣布，受惠于澳门整体市场回复及赌场转码数增长，该公司截至今年9月底止第三季度净收益按年增加约19%至13.768亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)