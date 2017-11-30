《香港报摘》--其他报纸重要消息11月30日

**明报**

--“出前一丁”即食面生产商日清（新上市编号“1475”）昨天首日招股反应未算踊跃，暂时三家券商借出4.08亿港元孖展（保证金融资），按集资11亿港元、公开发售10%计算，超额认购约3.7倍，今日起尚有另外六只新股正在招股。

--有报导指万达商业地产已经获国家发改委批准发行离岸债券，这亦是自今年6月有关部门审查大连万达融资以来，集团首次获批发行离岸债券。对于这个消息，大连万达不予置评；国家发改委也未做出回应。

**苹果日报**

--“壳后”朱李月华旗下的金利丰，股价昨升穿8港元，创2010年借壳上市以来新高，收报8.06港元，升6.1%，成交1.57亿港元，市值高达1,097亿港元，直逼蓝筹股。

**星岛日报**

--金诚控股参与母公司金诚集团PPP（中国政府基础建设）项目的投地，今年8月至今已投得五幅土地，公司助理财务总监薛炜表示，目标未来半年会再动用15亿元人民币多投十几块地。

**东方日报**

--环球股市牛气冲天，带挈香港整体强积金连续11个月上扬，创出2000年底强积金推出以来最长升浪，累积涨幅更超过两成，平均每名供款人帐面获利近5.8万港元。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)