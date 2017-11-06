《香港报摘》--其他报纸重要消息11月6日

**明报**

--港交所主席周松岗将于明年4月任满，据悉，政圈以至金融界近日均盛传，曾任职中证监副主席、现任金发局主席史美伦是下任有力竞争者，倘若当选的话会成为港交所首名女主席。

--经营LED照明产品开发及产销的德普科技 2015年一度因为收购法国乙组球队索察，市场焦点一度转移，但集团主席李永生表示，无放弃本业LED照明业务，反而已开发具吸热及散热的大功率室内外射灯、植物生长灯，打开欧洲市场。

**苹果日报**

--消息说，汇控旗下香港汇丰银行及恒生银行正草议明年薪酬预算，随着瘦身目标超额完成，中高层明年薪酬增长或有望解冻，惟若有资源仍以配置一般职级员工为先，其薪酬预算总额（pay pool）增幅约3%。

**星岛日报**

--从事发动机及专用汽车产销的五菱汽车主席袁智军表示，已着手布置新能源车生产线，旗下附属公司柳州五菱汽车工业与青岛特来电新能源签订框架协议，将拓展电动车市场业务商机。

**东方日报**

--中国宏桥指，该公司于11月3日向香港高等法院申请禁令，以限制Emerson在网站发布负面报告以及进一步诽谤性报导。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)