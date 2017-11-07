《香港报摘》--其他报纸重要消息11月7日

**明报**

--网上汽车交易平台易鑫（新上市编号＂2858＂）昨日首日招股反应不俗，综合七家券商资料，已合共借出约641.5亿港元孖展（保证金融资），相当于超购约93倍。为求吸引客户开户认购，有中资券商更向大户提供100%孖展作招徕，即毋须本金即可认购。

--思捷环球公布截至今年9月底止首季业绩，因整合分销版图、缩减促销活动及减低降价幅度，令收入减少，按本地货币计算，其首季收入按年减少7.4%至40.08亿港元。

**苹果日报**

--虽然楼价升势放缓，但中原集团主席兼总裁施永青认为香港按揭借贷泡沫不大。不过，首置上车盘定位与私人住宅市场客源重叠并存在冲突，他觉得有限的社会资源该优先照顾最有需要的一群，即轮候公屋人士。

**星岛日报**

--土地供应专责小组今天下午召开第三次会议，正式讨论发展现时以短期租约出租的官地，但消息指，发展局认为本港现时大部分作短期租约，或临时用途的官地，部分面积很小、或有斜坡，难以作大面积发展，没有太大潜力可以发展为住宅。

**东方日报**

--碧桂园今年首10个月合约销售金额累计4,847.7亿元人民币，已达全年新目标5,000亿元的约97%。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)