《香港报摘》--其他报纸重要消息11月8日

**明报**

--联交所资料显示，平保旗下平安资产管理周一增持工行 7,645.6万股H股，每股平均价为6.1672港元，涉资约4.7亿港元。

--九龙仓将分拆九仓置业上市，恒生指数公司公布，新的九仓置业因为占原有九仓集团一个重大比重，因此将由九仓置业取代九仓而成为大蓝筹。九仓置业的成分股地位，将待定期检讨中再作检讨。

**苹果日报**

--时富金融与时富投资联合公布，时富投资将会向独立第三方，出售时富金融约16.67亿股股份或33.62%股权。出售价每股不低于0.31港元，即易总代价将至少为5.17亿港元。

**星岛日报**

--香港贸发局主席罗康瑞表示，香港在一国两制的优势下，将吸引东南亚企业来港融资。不过，他指本港租金、住屋贵将成为外资却步的原因。

**东方日报**

--心心芭迪贝伊宣布，邹婷曦已辞任公司独立非执行董事，自11月6日起生效。继邹氏辞任后，公司董事会仅有两名独立非执行董事，因此其人数低于创业板上市规则的最低三名独立非执董的人数要求。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)