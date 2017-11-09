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《香港报摘》--其他报纸重要消息11月9日
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2017年11月9日 / 凌晨1点06分 / 2 天前

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月9日

1 分钟阅读

**明报**

--中远海控今年7月提出全购东方海外的交易，双方早前披露已完成美国反垄断审查，以及获国资委准予备案，但现时交易尚需待通过商务部及欧盟的反垄断审查。东方海外主席董建成表示，预料欧盟方面的审查在年底或明年初完成。

**苹果日报**

--金管局宣布发行总值12亿港元的两年期外汇基金债券，惹来“抽资”疑云，港汇随即急弹逾百点子，一度升至7.7921，创自6月以来新高。

--疯传一个多星期的恒地北角百亿商厦再有新版本，外电指由中国太平洽购，作价约101.3亿港元。恒地发言人不回应传闻；中国太平亦不予置评。

**星岛日报**

--外电引述消息指出，建滔化工遭大股东张国荣旗下的公司，拟以每股45至46元港减持2,000万股建滔化工股份，涉及9-9.2亿港元，配售价较昨日收市价47港折让2.1-4.3%。

**文汇报**

--旭辉集团旗下长租公寓领寓昨日在上海发布高端公寓品牌Berkesy Residence博乐诗服务公寓，领寓国际CEO张爱华昨表示，租赁市场已成为房地产企业创新业务板块，未来租房项目可通过REITs等多样化的金融手段实现良性发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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