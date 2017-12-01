《香港报摘》--其他报纸重要消息12月1日

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**明报**

--罗兵咸永道宣布，将在香港接受以比特币支付谘询服务。该行指出，随着与愈来愈多在数字资产和加密货币领域的公司合作，料新增比特币作支付方法，有助正常商业活动。

--黄大仙鸣凤街一个地盘获内房武夷集团或相关人士以1.12亿港元购入，每平方尺楼面地价约6,914港元。

**苹果日报**

--君阳金融及中国集成日前公布换股计划后，君阳获中国集成大股东黄文集入主，昨股价飙升逾七成至0.395港元，创22个月新高；中国集成亦见反弹，升25%。

**星岛日报**

--房委会资助房屋小组昨日开会讨论将白表居屋第二市场（“白居二”）计划恒常化，小组忧虑推出太多配额会拉高居屋二手市场的楼价，决定按以往试验计画的推出量做基础，将首批“白居二”配额从原来建议的3,000个，修订至2,500个，希望市民会较易接受。

**文汇报**

--中国邮政储蓄银行董事长李国华表示，商业银行于新时代的历史关键期，应该主动适应建设现代化经济体系的客观要求，围绕实体经济的新变化、新需求，聚焦主业、加大创新，增添和激发经济发展新动能。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)