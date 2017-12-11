《香港报摘》--其他报纸重要消息12月11日

**明报**

--临近年尾未有全新大型新盘推出，令刚过去周末一手仅沽出约99伙单位，较上周末（12月3及4日）售出的162伙，按周减少近四成。

--港交所就企业管治守则进行检讨谘询于上周五结束，其中重点关注的议题涉及独董兼职问题，如董事兼任多于6间公司的独董职位，公司需要向股东解释。

**星岛日报**

--中国金洋旗下金融服务平台金洋控股首席执行官张烈云表示，公司已取得6号牌照，可就机构融资提供意见，成为全牌照经营公司，有利于明年进一步拓展本港私人及企业贷款业务，迎合香港政府支持创新微小企业政策，期望能与现有的房屋及股票借贷业务平分秋色。

--百仕达宣布伙同众安在线保险旗下的众安科技组成合资公司，共同拓展海外市场的金融科技及保险科技业务。

**苹果日报**

--外电引述消息指出，中国内地新闻App《今日头条》正寻求新一轮融资，估值或达300亿美元，完成后将成全球第四大创业公司。

--中环中心天价成交，加上多幅地皮高价卖出，商厦市场越来越炽热，根据美联商业资料显示，九龙湾甲级商厦企业广场3期新高成交尺价达19,206港元，短短一个月升逾40%。

**东方日报**

--为迎接新经济股，香港交易所本周五公布新板的谘询总结，据悉，会容许内地不同投票权（WVR）公司在港第二上市。

--新盘旺场，发展商部署明年大规模开盘攻势抢客，全港明年料登场新盘共涉逾2.5万伙，较今年增逾一成。

**文汇报**

--会德丰地产常务董事黄光耀接受访问时称，香港经济基调良好，市民收入上升，即使美国于本周再加息，明年香港中小型住宅楼价预料仍会上升5-10%，豪宅更因供应少而升逾10%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘