《香港报摘》--其他报纸重要消息12月12日

**明报**

--税务局资料显示，11月录483宗需付买家印花税（简称BSD）住宅成交，按月虽仅增25宗或5.5%，但涉及税额却按月急升近九成至10.682亿港元，无论成交宗数及金额均为2016年11月后新高，反映持续有香港以外资金及公司客重返本地楼市，其中更不乏内地豪客。

--汇丰宣布推出创科企业商业贷款，每月平息低至0.33厘，每年的手续费为贷款额1%，贷款期可由半年至五年，毋须抵押品，惟需个人担保，实际年利率可低于9厘。

**星岛日报**

--新股市场愈来愈不济，昨日三新股挂牌便有两只破底，守益控股每手（指定交易股数）帐面更要蚀640港元，为下半年最惨烈；杯面股日清食品收报3.37港元，较招股价低5%，每手蚀170港元。

--保利置业集团公布今年首11个月的合约销售约356亿港元，按年升17.88%；截至11月底公司拥有土地储备及在建项目的建筑面积约2,100万平方米。

**苹果日报**

--汇控 2012年底就涉嫌伊朗洗黑钱案与美国司法部达成为期五年的“延递起诉协议”（DPA）至今年底。汇控公布，美国司法部将动议如期撤销五年期的DPA，意味“守行为期”终于结束。

**东方日报**

--联交所股权资料披露，永利澳门遭基金股东The Capital Group减持809.3万股股份，涉1.76亿港元，持股比例降至5%以下。

--深圳国际及深圳高速公路联合公布，深高速以14.72亿元人民币收购深圳国际控股股东深圳投控拥有的沿江公司100%权益。

**文汇报**

--齐合环保去年以1欧元收购了德国Scholz集团，公司旗下齐合天地（香港）副总经理许俊邦在午餐会上表示，期望透过此举引进国际先进技术，待内地有关报废汽车进口与回收法例成熟后，于内地设立汽车回收业务。

--法国外贸银行发表报告预料，明年中国内地经济增长仍企稳6.5%以上水平，政府的货币政策倾向收紧，令银行融资成本趋升，对银行带来流动性风险，且内银结构问题仍然存在。（完）

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