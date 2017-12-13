《香港报摘》--其他报纸重要消息12月13日

**明报**

--周大福董事总经理黄绍基表示，对今年零售市道感乐观，惟公司暂未计划开店，若游客区店舖销售表现未有回升，便会按照计划关闭游客区店舖。

--据外电报导，中国房地产商正荣集团下周推介，拟上市筹39亿港元，而正荣大股东欧宗荣为福建莆田富豪，与另一内房股融信中国大股东欧宗洪为亲兄弟。

**星岛日报**

--美国本周极大机会加息，在利率趋升下，银行纷纷以高息抢定期存款，并趁机锁着较低成本的长钱，继上周渣打将100万港元起存的定存息加至1.4厘后，本周再将大额定存息率进一步上调至1.5厘。

--据市场消息指，仍将有约10只左右的新股已确定在今年尾招股及上市，其中从事印刷的竣球将于今日起至下周一招股，集资最多7,000万港元。

**苹果日报**

--人事顾问公司Manpower发表2018年第一季全球就业展望调查，770位受访雇主中19%有意在未来3个月增聘人手，仅3%计划缩减人手，78%会维持现时规模。

--领展出售商场组合获利所得本月起进行8次回购，累计动用3.8亿港元资金，分析相信回购有利股价表现，但未来挑战是如何收购良好物业。

**东方日报**

--摩根士丹利预言滙控在未来30日股价将明显上升，目标价睇89港元，较现价有约13%上升空间。

--香港高等法院判决李晓明须向国寿子公司赔付约1.5亿美元（逾11.7亿港元），此包括龙铭股份的保证回报约9,323万美元及未能于限期前上市的补偿5,762万美元，至于双方就回购龙铭股份的争议则有待进一步审讯解决。

**文汇报**

--香港地基承建商Vicon Holdings周二起公开招股，集资最多1.2亿港元。

--长实于北角维港颂以招标形式售出第7座33楼A室，实用面积1,417方尺，另连283方尺天台，成交价7,389.7万港元，尺价52,150港元，成交价及尺价均是项目新高。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘