《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

**明报**

--第九次中英经济财金对话在北京举行前夕，英国交通部公布，中国和英国达成航空协议，拟把航班数量提高50%，由每周最多可以运营100个航班增至150个，消息刺激国泰航空以及内地航空股走高。

--原属美资券商富瑞（Jefferies）旗下外汇及衍生工具分支的福汇（现名乐天证券香港），遭证监谴责内部监控措施不足，并被罚款200万港元。

**星岛日报**

--以402亿港元收购长实旗下中环中心75%权益的买方中国港澳台侨和平发展亚洲地产主席卢文端接受查询时否认为交易寻求九成融资，他并表示，数名合作伙伴于落实购入该厦前都已出示银行担保信，各人均有能力提供最少楼价30%款项，况且最近多家银行就中环中心75%业权所做估值达540亿至560亿港元（较买入价402亿港元高出逾34%），因此，资金肯定不成问题。

--外电报导，中国及英国的财金官员将在本周五至周六聚首北京，参与第九次中英经济财金对话，料两国将于会议期间成立联合工作小组，研究中英债券通的可行性，促进双方债劵市场的互相投资。

**苹果日报**

--明日挂牌的网页与手机游戏开发商游莱互动，其主席陆源峰接受本报访问时解释，引入澳门赌王何鸿燊家族成员作基石投资者，是为未来大湾区发展作布局，希望连结香港、澳门及广州三地；他又提到，公司与阿里巴巴在手游上的合作。

--雷蛇行政总裁陈民亮公布，旗下THX与主营戏院巨型萤幕投放系统的中国巨幕合作，未来三年内将在全球推出400个电影萤幕，并共同协办营销及宣传活动。

**东方日报**

--近期积极买地的雅居乐公布，以总代价2.9亿元人民币获得广东省中山市一幅商住地块，该地块占地面积为4.2万平方米，为月内第二幅投得的中山地块。

--富智康集团宣布斥资合共3.7亿美元注资予两家位于南京新开的公司，经营手机相关软件和硬件开发，以及生产相关零部件等。

**文汇报**

--前财经事务及库务局局长陈家强在楼价指数连续12个月破顶之际，以逾3,000万港元买入中半山豪宅。

--今年一手盘销畅旺带动地产代理佣金收入亦大丰收，中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今年首11个月其香港住宅部录得佣金收入35.2亿港元，打破去年全年34.8亿港元的历史纪录。（完）

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