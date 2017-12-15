《香港报摘》--其他报纸重要消息12月15日

**明报**

--主攻临海大单位的新地重头豪宅新盘、位于港岛东区北角的“海璇”成功以招标形式售出两伙，其中一个3房户以实尺58,597港元创下港岛东尺价新高；另一伙4房户成交价达8,980万港元，创北角区新高。

--外电报导，腾讯继分拆阅文集团上市后，计划再分拆旗下腾讯音乐或明年上市，拟集资最少10亿美元，但未决定上市地点。

**星岛日报**

--中国移动透过租用英国电讯的网络在当地以MVNO（虚拟流动网络商）方式推出流动电话服务，公司指出，英国现有大约50万英籍华裔及8.2万中国留学生，均为其潜在客户。

--内房股佳源国际斥资35.1亿港元购入澳门氹仔地皮，为澳门最大宗地皮成交纪录，地皮面积逾6万方尺，地皮成交尺价约5.8万港元。

**苹果日报**

--和记电讯承认昨日有员工被解雇，但只涉及几个人，并强调公司无裁员计划。

--受惠投资市场市况造好，大新银行今年首11个月来自VIP客户的财富管理收入按年升超过30%，该行明年将会增聘人手及优化VIP客户分层，预期明年继续保持双位数收入增长。

**东方日报**

--市场消息指，内地汽车引擎汽缸制造商瑞丰动力已通过上市聆讯，最快下周公开招股，集资额约3亿港元，或于明年上市。

--IDG能源透过向台湾的鸿准配发合共逾14亿股股份，引入富士康成为公司第二大股东，持股逾24%。

**文汇报**

--德勤与中国人寿保险(海外)公司宣布合作开发了首个用作支援银行保险业务的跨境分布式账本技术（DLT）平台。

--长和旗下零售分支--屈臣氏宣布推出其首个科技合作伙伴计划，与业内的技术提供者建立紧密连系，支援及加速数码转型的步伐。（完）

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