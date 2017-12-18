《香港报摘》--其他报纸重要消息12月18日

**明报**

--视频直播平台商天鸽互动此前遭到境外沽空机构Emerson Analytics质疑其销售及用户数据，但集团主席兼首席执行官傅政军直言不影响其对港股市场信心，但会改变以往“先赚钱后做人气（用户量）”的策略，往后赚钱之余，会推出四至五款人气产品吸引新用户，目标2018年用户量增至1亿人次。

--加拿大天然气及石油生产商Persta Resources计划在目前五口生产井之外，在明年推动另外三口井落实生产，增加产量同时，亦计划留意出口市场的机会。

**星岛日报**

--香港保监局执行董事谭伟民表示，保障计划的最新建议把一旦保险公司倒闭即向投保人作一笔过赔偿的处理手法作出修订，拟改为按保单期满或索偿时才赔偿予投保人，期望于2019年出台。

--今年下半年新股10大首日升幅榜，由马拉食品企业椰丰以158%的股价升幅夺冠。

**苹果日报**

--据悉，汇控旗下亚太区舵手、上月底年满66岁的汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜已获候任汇丰行政总裁范宁邀请留任，而范宁履新汇控CEO后，将如欧智华般兼任汇丰银行主席。

--汇丰香港工商金融主管赵民忠接受访问时表示，宏观环境对香港作为外向型经济体肯定有利，他预期明年工商金融贷款，仍会录得双位数增长，亦希望随着美国加息，对存款基础雄厚的大行如汇丰有正面作用。

**东方日报**

--消息透露，新加坡交易所提供大量激励措施，令当地人民币期货成交量大增，惟以炒卖为主，持仓期短，故未平仓合约仍是香港较多；市场建议香港考虑调低有关买卖成本，否则长远本港人民币衍生产品“一哥”地位将拱手相让予新加坡。

--国际财务报告准则第9号（IFRS 9）将于2018年实施并对银行资本要求更严格，对此，香港金融管理局透露，已于今年第三季调查香港银行准备情况，明言对有关准备工作感满意。

**文汇报**

--港交所上周五宣布计划在主板引入同股不同权股份，安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣认为，港交所今次拟订的股权架构属可接受范围，且规定持有这类特权股份的股东需遵守董事责任，对小股东已有一定保障。

--民众金融旗下的民众证券宣布，将会推出芝加哥商业交易所(CME)的比特币期货交易。（完）

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