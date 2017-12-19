《香港报摘》--其他报纸重要消息12月19日

**明报**

--新世界发展公布，大学毕业生首次置业计划首批15个名额将来自旗下新界屯门新盘THE PARKVILLE，首期低至44万港元，最长还款期40年，并设5年禁售及禁租期。

--和记环球电讯在环球投资管理基金I Squared Capital入主后正式更名为“环球全域电讯”（HGC Global Communication），公司行政总裁郭咏邦表示，初步会主力针对本地家居宽频市场，并希望以全新品牌形象，发展香港及国际市场。

**星岛日报**

--国务院港澳事务办公室公布三项便利港澳居民政策措施，包括在内地就业的港澳居民可同样享有住房公积金待遇，日后亦可提取公积金及享有申请个人住房贷款等权利。

--多只新股赶年尾尾班车，瑞丰动力及阜博今日起公开招股，分别集资最多3.02亿港元及2.96亿港元。

**苹果日报**

--内地影帝级人马陈道明或有关人士持有的浅水湾Belgravia，最近以月租约12万港元放租，尺租约64港元。

--证监会公布，因渣打证券（香港）没有制订足够监控程序确保符合卖空指示披露规定及违反《财政资源规则》，故根据《证券及期货条例》，对渣打证券作出谴责及罚款260万港元。不过，渣打已关闭全球包括本港的企业证券业务。

**东方日报**

--康健国际医疗集团公布，成立独立董事委员会，就证监会早前勒令公司停牌的事宜及事项进行独立调查，冀达致股份恢复买卖。

--中国泛海国际金融宣布三供八集资182.5亿港元，每股供股价1.1港元。

**文汇报**

--香港本地发展商英皇国际宣布与9间银行签署共25亿港元、5年期无抵押银团贷款协议。

--新鸿基金融宣布已易名为“光大新鸿基有限公司”，正式成为香港及上海两地上市光大证券的附属公司。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘