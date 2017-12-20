《香港报摘》--其他报纸重要消息12月20日

**明报**

--通讯事务管理局宣布，决定在900和1800兆赫频带内，其中现有200兆赫指配期届满后，采用行政指配兼市场主导混合模式重新指配，配合5G的发展。

**星岛日报**

--中国针织圆纬机制造商中国福纺今天起招股，发行3亿股股份，招股价介乎0.18港元至0.28港元，明年1月4日上市。

**苹果日报**

--证监会新推出的《合规通讯》指，基金等中介机构在不同操作上涉嫌有利益冲突，例如有基金贷款予未清还孖展的基金，而且年利率仅2厘，远低于市场水平，对于投资者并不公平。

**东方日报**

--港元兑美元汇价周二跌穿7.82关口，创三个月新低。银行界人士认为，香港金融管理局短期内不会再增发外汇基金票据，令港汇失去支持，年底前或下试7.83水平，意味有机会跌穿7.8295历史低位。

**文汇报**

--万达集团董事长王健林在苏宁集团的智慧零售大开发战略暨合作伙伴签约大会上透露，明年双方将在资本层面进行大规模的合作，但目前没有宣布，还没有签约。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘