《香港报摘》--其他报纸重要消息12月21日

**明报**

--九仓置业旗下中环美利大厦活化项目将大厦改建成酒店“The Murray”，预计明年首季开业，据订房网站资料显示，The Murray开幕首日房价4,000港元，在附近一带属“中价”选择。

--中国绿色食品否认公司是康宏配股承配人的指控，并将于今日复牌。

**星岛日报**

--香港投资基金公会行政总裁黄王慈明表示，公会反对积金局建议准许市民提早动用部分强积金供款作首置用途，因强积金户口平均结余仅约15万港元，对置业的实际帮助有限，反而扭曲了强积金用作退休保障的原意。

--外电报道，复星国际有意收购意大利女性内衣品牌La Perla，双方已进入独家洽谈阶段。

**苹果日报**

--君阳金融公布，德勤已辞任公司核数师，昨天生效，香港立信德豪会计师事务所将接手。

--易鑫上市联席保荐人瑞信发表报告唱好，给予该股“跑赢大市”评级、目标价8.7港元，刺激股价反弹3.3%，收报6.22港元，距离目标价的潜在上升空间近40%。

**东方日报**

--消息指，中国内地房地产发展商正荣地产于下周四路演，翌日起招股，预料明年1月9日上市，初步拟集资约5亿美元，独家保荐人为建银国际。

--联交所股权披露最新资料显示，恒基地产主席李兆基本月连番减持合共151万股恒地股份，持股量由72.85%降至72.82%。另外，李兆基亦减持440万股恒基发展的股份，持股量由69.41%降至69.27%。

**文汇报**

--碧桂园推出长租公寓品牌，并携手金融机构融资超500亿元人民币，重点在上海、广州、深圳、厦门等一、二线城市布局，计划到2020年建设100万套长租公寓。

--华邦金融公布，其附属公司拟收购九龙湾企业广场3期33楼1至8室及3楼第11至14号停车位，总代价为2.19亿港元。（完）

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