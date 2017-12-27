《香港报摘》--其他报纸重要消息12月27日

**明报**

--零售市道回暖，新地旗下新地（中国）执行董事冯秀炎表示，旗下观塘apm、大埔超级城、尖沙嘴新太阳广场等12个商场于五天圣诞假期总人流达630万，较去年升约12%；营业额则达1.6亿港元，较去年同期升约10%。

**星岛日报**

--圣诞节假期结束，新盘市场销售以货尾为主，过去4日共录逾30宗成交，以何文田皓畋表现较突出，共沽出5伙单位。

**苹果日报**

--中铝国际公布，中国证监会主板发行审核委员会昨日对公司A股发行的申请进行了审核，申请已获通过。

**东方日报**

--今年环球股市畅旺，香港整体强积金月月录升幅，12月单月升0.23%，续打破2000年底强积金推出以来最长升浪。

--据海航集团官网披露，该公司与建设银行海南省分行签署住房租赁业务战略合作协议，海航旗下海航实业未来五年将提供价值不低于160亿元人民币的长租公寓类资产与建行合作；据悉，海航实业于全国持有约35万平方米的长租公寓类产品。

**文汇报**

--总结今年，信和置业于政府官地、一铁一局项目、私人市场地皮招标上购入8幅土地，计入独资与合资的总投地金额高达400亿港元。（完）

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