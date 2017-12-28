《香港报摘》--其他报纸重要消息12月28日

**明报**

--安永发表全年新股市场报告，预计明年本港新股集资金额为1,500亿港元，能否突破2,000亿港元水平取决于香港能否吸引大型石油公司及金融科技企业落户。

--东软集团发通告称，拟出资1,800万美元入股甘肃银行香港首次公开发行（IPO），公司认为参股有助“智慧城市”战略，在带来回报的同时建构互联网金融体系。

**星岛日报**

--永隆银行与母行招商银行合作，完成香港首宗以区块链（Block Chain）技术进行跨境人民币同业清算交易。

--早前获广州城投增持股权至22%的神州控股，其主席郭为表示，公司未来会集中在大湾区发展，并以广州为中心。

**苹果日报**

--上海实业控股旗下在新加坡上市的内地水务及污水处理公司上海实业环境控股，寻求以介绍形式在香港主板进行双重第一上市，保荐人为瑞信。

--交银香港推出零售存款证，投资期为2年，港元系列年息达2.2厘，美元系列年息则达2.65厘，息率较普通定期存款计划高。

**东方日报**

--恒隆地产旗下黄泥涌蓝塘道23-39豪宅项目获买家斥资6.44亿港元大手购入两伙单位，最高尺价逾7.35万港元，料创港岛东半山屋苑式洋房新高纪录。

--弘业期货宣布发行A股的申请已获得中国证监会受理。

**文汇报**

--永达汽车宣布与上海力信电气技术有限公司签署战略投资协议，布局新能源汽车产业。（完）

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