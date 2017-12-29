《香港报摘》--其他报纸重要消息12月29日

**明报**

--清华大学旗下的紫光控股近月宣布增持联想控股至逾5%，不但带动联想控股的股价在近7个交易日累升七成，紫光的股价升幅更甚，昨日一度倍升。

--松龄护老集团宣布与“舖王”邓成波儿子邓耀昇旗下陞域集团组成合资公司，于九龙城联合道推出“综合银龄养生社区”理念单幢式物业项目，建筑面积约84,000方尺，合共29层，涵盖服务式住宅、护理安老院舍、诊所等，2018年上半年逐步分阶段开始营运。

**星岛日报**

--土木工程拓展署发表在马料水填海的技术研究顾问报告指出，该地填海约60公顷，连同将沙田污水处理厂搬走后腾出的28公顷用地，未来可提供11,000个住宅单位及容纳34,100人。

--新股赶年尾尾班车招股，3只新股将于今天公布招股详情，而有5只新股则正公开接受认购。

**苹果日报**

--地监局今年首11个月接获11宗有关本港持牌代理销售海外楼花的投诉，9宗牵涉“烂尾”，主要来自英国物业，当局遂出新通告规条监管本港持牌代理卖海外楼，明年4月1日生效。

--联交所权益披露显示，原来集团副主席兼大股东杨惠妍今个月已七度增持合共逾4,133.5万股股份，涉资约5.29亿港元，每次增持的价格介乎12.5港元至13港元之间；以碧桂园昨日收市价15.28港元计，这批股份账面上已赚逾1亿港元。

**东方日报**

--香港交易所将于明年中在主板引入“同股不同权”公司上市，港交所主席周松岗透露，现时已接获超过十家新经济公司查询，探讨来港上市的可行性，当中包括第一及第二上市，他们主要是内地新经济公司。

--乐视创办人贾跃亭持股的酷派集团发表公告指，董事会所有须向核数师提供的必要资料及文件以履行及完成去年年度业绩之审计程序仍在进行当中。

**文汇报**

--综合物联网智能终端产品应用及解决方案服务供应商艾伯科技首日挂牌较招股价高44%，不计手续费每手赚1,320港元。（完）

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