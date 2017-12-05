《香港报摘》--其他报纸重要消息12月5日

**明报**

--土地注册处资料显示，鰂鱼涌英皇道992至998号地下至3楼合共16个单位，以总价4亿港元售出。登记买家为名峰发展有限公司，董事包括雅居乐执行董事陈卓喜及副主席陆倩芳。

--野村发表报告称，本港有可能在三个月以内，首次自金融海啸后加息四分一厘。

**苹果日报**

--受惠中港股票市场造好，今年首11个月强积金平均累积回报达18.95%，平均每名供款人赚5.4万港元。港人重仓的港股基金平均更升36.41%，专家认为明年港股前景正面，年轻及风险承受能力高的＂打工仔＂应继续持有，毋须刻意沽货获利。

--＂出前一丁＂母企日清食品昨截止公开发售，市场消息指，日清录得约32倍超额认购。

**星岛日报**

--市区重建局为旺角新填地街/山东街重建项目，昨截收16份标书，入标财团以本地发展商为主，惟亦有部分内房财团参与竞投，形成中港财团＂角力＂的局面

**文汇报**

--融创中国 11月份合约销售494.3亿元人民币，较去年同期大幅增长120%，首11个月累计实现合约销售金额3,019.4亿元，同比增长132%。（完）

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