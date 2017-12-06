《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

**明报**

--新地旗下沙田九肚丽坪路豪宅“云端”昨日已上载售楼书。新地副董事总经理雷霆表示，云端会以洋房物业打头阵，并以招标形式发售，预料10天内派发标书，相信是新地今年最后一个全新推售楼盘。

--连年亏损的意马国际计划从百慕达迁册回港的举动，最终以被联交所上市部拒绝授出豁免遵守上市规则第8.05条测试要求条文，失败告终。意马表示，在现有情况下，决定不再进行迁册建议。

**苹果日报**

--主打迷你仓的Boxful，昨完成B轮融资，投资者包括世茂集团、瑞安集团、南丰集团等，募集共1,800万美元，超额认购最少两倍，料资金可供18至24个月使用。

--由南丰以逾246亿港元独资投得的启德第1F区2号商业/酒店地，集团近日向城规会申请兴建两幢一高一矮的商业大厦，惟不涉及酒店元素，拟作纯商业用途。

**星岛日报**

--新鸿基金融财富管理策略师温杰预测恒生指数明年将破历史高位31,958点，目标看34,000点。但他指恒指有机会呈先高后低，高位或在明年第二季或下半年出现，下半年不排除出现回吐。

**东方日报**

--新股市场欠佳，本港最大的即食面生产商日清食品传每股定价3.54港元，接近招股价区间下限。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)