《香港报摘》--其他报纸重要消息12月7日

**明报**

--信和置业营业部联席董事田兆源表示，集团明年拟推四个全新楼盘、共涉近2,700伙，将为信置近10年来推盘量最多的一年。

**苹果日报**

--本港一个月银行同业拆息（HIBOR）升至1厘以上水平。富邦香港高级副总裁兼金融市场部主管邝国荣指，近期拆息升势较急，主要是年结因素。由于市场资金仍然充裕，相信最快要待美国再加息两次，即明年6月银行才会调升最优惠利率（P）。

--软银旗下规模达970亿美元的愿景基金，有意入股平保旗下的健康及金融业务，包括早前有传上市的平安好医生以及AI服务公司壹帐通等等，有指持股会介乎5%至10%。

**星岛日报**

--位处旺角亚皆老街的中电前总部，兴建至今逾70年，持有项目的中电地产投资公司，近日以暗标形式低调向部分财团招标，项目于昨日截标，至少录得四份标书，由于项目发展规模相当大，市场估值逾100亿港元，每尺地价逾3.1万港元。

**文汇报**

--香港金管局高级助理总裁李达志表示，金管局将修订虚拟银行的发牌指引，方便虚拟银行进入香港市场，欢迎海外、内地银行及科技企业参与。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)