《香港报摘》--其他报纸重要消息2月1日

**明报**

--华大酒店主席郑启文表示，今年不少内地人提早预订过年前后两星期的酒店档期，相信是因人民币升值，内地人计划到香港办年货有关。

--入禀状披露，第一信用主席冼国林在2016年初向康宏财务取得6,900万港元贷款，担保人原来是人称当时在康宏环球没有职位的曹贵子，有关贷款在去年9月获延期，两年贷款利息合共约665万港元。

**星岛日报**

--中国恒大成功发行2023年到期的180亿港元的可换股债券，利率4.25%，创下其历史最低发债利率，公司表示，实现了债务的低息换高息、长期换短期。

--碧瑶行政总裁吴玉群表示，未来将会继续发展环保回收业，并预期未来五年回收业务将占该公司的整体盈利约四成。

**苹果日报**

--永泰地产自从去年10月伙拍资本策略投得百亿中环嘉咸街商业地皮后，陆续沽货套现，继去年底以21.6亿港元出售荃湾永南货仓后，昨日再传出以约28.5亿元售出湾仔商厦W Square。

--“低调壳王”高振顺伙同Bitcoin（比特币）交易平台ANX的创办人卢建邦等人，以5.96亿港元入股品牌中国，后者复牌股价最多升逾93%。

**东方日报**

--港股周三先低后高，沽空金额增加2.97%至211.41亿港元，沽空比率进一步增至11.96%，为去年10月27日之后新高。

--香港金管局与应科院等合作推出金融科技人才培育计划升级版，提供四个金融科技人才培育项目，将培训计划由大学实习生，延至毕业生层面，以应付业界需求。

**文汇报**

--楼价指数连续14个月破顶，据金管局公布最新数据显示，去年第四季继续保持零宗新增负资产住宅按揭贷款个案，亦是有纪录以来，首次整年录得零宗负资产。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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