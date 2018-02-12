《香港报摘》--其他报纸重要消息2月12日

**明报**

--内地发展商恒大 1月向恒基地产溢价收购屯门扫管笏官地后再买香港资产。据查册资料显示，恒大1月中向金银业贸易场永远名誉会长、前政协李德麟，收购＂大唐投资（证券）＂、＂大唐投资（期货）＂，并已改名为＂恒大证券（香港）＂、＂恒大期货（香港）＂。恒大表示没回应。

--提供信息技术服务予内地电力行业的元力控股（新股编号1933），今天起至本周四（15日）招股，计划3月2日挂牌。公司共发行9,600万股，招股价介乎0.72至0.96港元，最多集资9,216万港元。

**苹果日报**

--华夏基金（香港）行政总裁张霄岭认为，A股纳入MSCI新兴市场指数无疑是国际投资者对中国市场的肯定，对中港股市而言亦为利好因素，预期短期带来171亿至180亿美元的资金流入，未来五年则有3,500至4,000亿美元的配置资金，即使环球股市短期出现波动，长远不会有太大影响。

**星岛日报**

--原定计划上市集资的柴油及润滑油等石化产品商域高国际（新股编号1621）公布撤回上市。公司指，由于需要更多时间回应监管机构的查询，故押后股份发售及上市，但公司未有交代监管机构查询甚么。

**文汇报**

--中银香港个人金融及财富管理部副总经理(大众客户)林敏仪表示，该行去年家庭证券账户数目按年增加25%，其中选择月供的账户数则按年增34%，月均供款达7,000港元以上。（完）

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