《香港报摘》--其他报纸重要消息2月15日

**明报**

--港交所将于农历新年后就同股不同权提细则谘询，上周有传媒报导指文件可能加入建议，容许已上市的公司分拆新经济子公司上市，并由企业持有特权股份。但有消息表示，有关建议引起激烈讨论，考虑到容许分拆或引起市场争议，为免在短短6至8星期谘询期间再旁生枝节，估计最终不会将建议加入最终版本的谘询文件。

**苹果日报**

--金沙中国去年纯利16亿美元，按年大升31%；而澳门巴黎人首次全年入账，以博彩收益12.58亿美元计，为旗下第三大项目。

**星岛日报**

--会德丰地产常务董事黄光耀表示，启德日前有两幅土地被财团收购，预计将来该项目卖楼价格每尺近3万港元，反映发展商看好区内潜力，集团旗下OASIS KAI TAK，于今天起取消部分优惠，余货有逾一成加价空间。

**文汇报**

--标普将海航的信用状况从b下调至ccc+（bb级以下为垃圾级别）。标普在针对海航旗下子公司文思海辉技术有限公司的评级调降报告中提到上述信用评估的下调，还下调了子公司佳美集团控股有限公司的发行人信用评级。（完）

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