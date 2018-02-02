《香港报摘》--其他报纸重要消息2月2日

**明报**

--近日财政司长陈茂波曾经表示，在放宽按揭方面有研究空间。对此，金管局重申，楼市逆周期措施暂不会放宽。

--壹传媒创办人黎智英“复出”出任公司非执行董事兼主席职务，集团内部同日由执行董事周达权署名向全体员工发出内部通告，声明壹周刊广告为集团全资附属公司，以及《壹周刊》将维持杂志发行，直至另行通知，意味商人黄浩购入香港《壹周刊》的交易或会告吹。

**星岛日报**

--香港零售管理协会表示，预计今年零售业销货价值可按年升3-4%，但租金及人工成本上升，零售业营运成本仍然有压力。

--康宏环球两名董事宣布辞任，当中辞任执行董事的叶宜君，上任不足两个月，同时，核数师安永亦宣布请辞。

**苹果日报**

--永利澳门主席史提芬．永利性骚扰丑闻持续升温，美国内华达州博彩管理局及马萨诸塞州博彩委员会已各自对上述指控展开调查，国际信贷评级机构惠誉认为，最差情况是永利要与史提芬．永利割席，避免进一步影响集团形象。

--太古地产位于港岛鰂鱼涌的太古坊一座商厦举行平顶仪式，出租率已超过一半，尺租在50-70港元水平，大型租户包括律师行Baker McKenzie及facebook等，大楼预计于今年第三季落成。

**东方日报**

--今日挂牌的24小时综合印刷商钜京控股公布，公开发售超购近334倍，以中间价0.22港元定价，上市前夕暗盘价升84%。

--君阳金融建议改名为“权威金融集团”，因最近董事会组成变更，更改公司名称为品牌重塑工作之一部分。

**文汇报**

--政府产业署招标出售八个港岛前政府宿舍豪宅项目，售出当中五个套现约2.2亿港元。

--万科在深圳举行董事会，新当选的总裁兼CEO祝九胜强调，不会改变万科既定发展策略，也不会直接做金融业务，并在合伙人机制方面将做各种有益探索。（完）

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