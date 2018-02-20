《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日

**明报**

--俄铝接获Crispian通知，Bonico已向Crispian提呈要约以购买后者所持Norilsk Nickel的3.9%普通股份，涉资达15亿美元，惟俄铝于上周一（12日）根据框架协议所载的纠纷排解机制，于伦敦高等法院就该函件的有效性提出法律质疑。

--香港电讯上月底正式推出物联网生态圈（IoT ecosystem），集团商业客户业务董事总经理陈纪新表示，现时已有数宗落实签约订单，洽谈中的客户量亦由上月底的数十个增至现时近百个，目前以物管、车队、医院、物流、零售等行业为主要客户来源。

**星岛日报**

--中国移动多媒体旗下国内合资公司国广中播的控股股东国广控股，拟引入两个新股东，分别是中国广电及中信国安。

--医思医疗执行董事及常务总裁李嘉豪表示，该公司收购目标为心脏血管造影服务和肠镜以至其他医学科，现时正物色商业大厦楼层作扩充业务之用。

**苹果日报**

--综合四大地产代理行数据，新春四天假期十大屋苑录2至4宗成交。

--农历新年前港元拆息拾级而下，据悉，建行亚洲现时H按（以港元拆息为基准的按揭）可低至H+1.26厘，贷款额门槛为300万港元，较现时市场平均H+1.28厘，低近0.02厘。

**东方日报**

--据悉港交所的目标是在本月内出台有关“同股不同权”规则修订谘询，但因本月28日港交所公布年度业绩以及政府公布财政预算案，故估计最快有可能于28日前出台，但最后仍有待确定。

--人力资源顾问一致认为，今年银行业整体人手需求增加，相信业界会持续进行招聘，尤以金融科技部门最求才若渴；就业前景稍转明朗，带动整体人工加幅平均达5%，当中金融法规及反洗钱人才仍然最为“有价有市”，薪酬升幅有望达双位数字。

**文汇报**

--多个地产商计划好狗年新盘销售部署，其中华懋集团今年计划推售四个新盘，涉及754个单位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘