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亚洲
February 21, 2018 / 12:52 AM / a day ago

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月21日

1 分钟阅读

**明报**

--周生生大中华营运总经理刘克斌称，新春期间的营业额按年有双位数字增幅，人流有约6%增长，主要是由内地旅客带动，因近年不少内地人爱来港感受节日气氛。

**星岛日报**

--香港迪士尼乐园公布，2017年度入场人数620万人次按年升3%，收入51亿港元是历来第二高，不过由于去年有新酒店及铁甲奇侠等新设施落成，折旧亦是历来最高，并抵销收入增加，令亏损扩大一倍至3.45亿港元，连续三年“见红”。

--香港多家强积金受托人将暂停旗下强积金特别自愿性供款（SVC）的新申请及新供款，以检讨特别自愿性供款，会否成为针对跨境逃税及洗钱活动相关条例的漏洞。

**苹果日报**

--信和置业营业部联席董事田兆源表示，狗年集团有3个新盘推出，合计涉逾2,650伙单位。

--土地注册处资料显示，由九仓及南丰合作发展的山顶豪宅“Mount Nicholson”其中两伙单位买家为内地香江集团董事局主席刘志强及其子刘根森，当中11楼D室实用尺价128,414港元，为亚洲分层豪宅尺价次高纪录。

**东方日报**

--中国移动公布1月份4G上客数目按月急跌逾66%至524.2万户，惟包括2G、3G及4G在内的移动用户总上客数则按月增加逾18%至384.3万户。

**文汇报**

--香港国际机场公布，1月货运量达到41万公吨，同比升9.9%；月内飞机起降量较去年同月上升1.9%至35,985架次，客运量则轻微下降0.9%至613万人次。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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整理 雷美珍；审校 杨淑祯

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