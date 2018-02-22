《香港报摘》--其他报纸重要消息2月22日

**明报**

--香港创科局长杨伟雄接受电台访问时表示将推动电竞发展，消息刺激电竞概念股雷蛇午后爆升逾两成。

--鹰君集团创办人罗鹰石遗霜申请修改讼书及提出分案处理一案，高院法官陈嘉信颁下判辞，披露罗老太由2016年开始向汇丰信托多次发信，包括要求提早向儿子“分身家”、索回全部信托基金权益，以及多次要求基金入市增持鹰君股票等。

**星岛日报**

--随着香港人民币银行同业拆息由农历新年的高峰回落，银行对短期人民币资金需求减退，中银香港以及星展银行遂调低人民币定存息率。

**苹果日报**

--日资乌冬连锁店「丸龟制面」母公司Toridoll终于在财务文件披露，收购香港连锁米线店“谭仔三哥”作价11.1亿港元，较此前收购另一同业“谭仔”贵11%。

--兴胜创建于九龙长沙湾商厦Peak Castle一半业权以8亿港元售予基金公司Hilux II Cayman Ltd，市值较三年前买入价升值60%。

**东方日报**

--窝轮及牛熊证周三成交额合共达243亿港元，占大市总成交约25%。发行商表示，窝轮投资者普遍不敢逆市做淡，部分甚至追升。

--汇丰控股暂缓回购计划令市场“大跌眼镜”，惟该行管理层解画释除市场疑虑，券商普遍预期范宁履新行政总裁后将延续回购股份计划，并唱好汇控长期业务表现。

**文汇报**

--首控集团于2月15日与新加坡Mind Champs Preschool Limited（迈杰思幼儿园）订立合营协议，以成立一项基金（中国幼儿园基金）和一间合营公司，藉此于内地创办及收购幼儿园，并以“MindChamps”品牌营运。

--庄皇集团宣布获授一项重装及还原项目，为一间跨国金融服务公司位于观塘宏利金融中心及中环交易广场一座及二座的办公室提供服务，总合约金额约为2,600万港元。（完）

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