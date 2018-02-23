《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日

**明报**

--港股通恢复交易录得“北水”净买入54.17亿港元，不过恒指未能延续近日反弹走势，低开347点后全日反弹乏力，尾市跌幅再扩大。

--周大福董事总经理黄绍基出席活动时表示，受惠农历新年来港游客按年升12%，春节期间入舖人数及人均消费均报捷，预料销售额按年有双位数增长。

**星岛日报**

--蓝鼎国际公布，获韩国济州政府批准将蓝鼎娱乐场迁至旗下济州神话世界，并将专用博彩场地面积增至约5,500平方米，相当于现址凯悦酒店经营的蓝鼎娱乐场博彩场地面积接近七倍。

--上市仅一年的澳门装修及建筑承包工程商黎氏企业遭逾百名声称苦主人士向证监会请愿，举报黎氏企业上市之初诱使大批投资者开户，并承诺给予利益而结果未有兑现。黎氏企业透过公关回应指所有报导全非事实，公司运作一切正常亦会保留一切法律追究权利。

**苹果日报**

--财政司司长陈茂波将于下周三公布财政预算案，各界均冀政府减辣。会德丰副主席梁志坚表示，政府首要放宽按揭成数，帮助自住的买家上车。

--仲量联行数据显示，去年第四季亚太区房地产市场投资额达4,056亿港元，创历史新高，较2016年同期升15.8%，当中香港的成交总额达577.2亿港元按年增171%，为亚太区升幅最大，紧随其后的澳洲及日本分别升40%及31%。

**东方日报**

--联通公布1月份4G上客按月增加44%至641.5万户，4G总用户达1.81亿户。

--上市近一年的香港特低压解决方案供应商ECI Tech宣布，控股股东出售公司3.2亿股股份予杨硕，总代价7,488万港元。

**文汇报**

--香港旅游体验线上平台KKday宣布，完成由日本最大国际旅游集团H.I.S.和香港创投基金MindWorks Ventures跟投的1,050万美元策略融资，双方将联手开设更多高质素在地旅游体验，扩展世界行销版图。（完）

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