《香港报摘》--其他报纸重要消息2月26日

**明报**

--总结本财政年度，港府透过招标售出16幅官地(住宅、商业、酒店及工业地等)，涉逾1,064亿港元，是继2016至17年度录得1,088亿港元后，再破千亿关口。

--综合发展商及市场消息，新盘市场2月以来录得逾480宗成交，相对1月全月录约1,100宗成交按月下挫逾56%。

**星岛日报**

--卓尔集团公布，与西本新干线及潘富杰成立及营运B2B黑色系大宗商品电商平台的合资公司，注册资本为1亿元人民币，当中，卓尔出资2,550万元占合资公司的51%股权。

**苹果日报**

--中原地产统计的十大屋苑在过去的周末录9宗成交，新界上车盘占8宗。

**东方日报**

--曾任摩根士丹利董事总经理的星级分析员卓百德（Peter Churchouse）直言，即使香港跟随美国今年加息三次，实质利率仍处于很低水平，难以显著推倒香港楼市及经济，反而美国长债与短债息差处于异常低的水平，为美国未来两年或可能步入衰退敲响“警号”，这才是金融市场明年最大的风险。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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