《香港报摘》--其他报纸重要消息2月27日

**明报**

--数码通早前推出新电讯品牌“自由鸟Mobile”试用计划，昨日正式公布5GB数据月费计划为90港元，毋须签约。

--和记电讯香港行政总裁胡超文表示，董事会决定暂时不派发任何特别股息，公司将审视各种机会，如公司未能发掘相关机会，将会于今年底考虑派发特别股息。

**星岛日报**

--“天仁茗茶”、“新东阳”等日式及台式糖果饮品品牌的香港分销商宾仕国际昨日起招股，公司主席兼行政总裁陈锦泉表示，未来两个财政年度内计画开设8间天仁茗茶零售店，5间“九汤屋”日本拉面店以及1间“彻思叔叔”零售店。

**苹果日报**

--政府公布新一年财政预算案前夕，会德丰急不及待上载将军澳新盘Malibu的售楼书，预计于本周内开放示范单位，首批约320伙单位将于3月上旬销售。

--百利保执行董事兼首席营运官范统认为，楼市辣招有需要修订，其中建议额外印花税（SSD）限期由3年减至2年，既不影响用家，亦足够吓退炒家。

**东方日报**

--香港证监会表示，打击企业欺诈是今年执法工作的重中之重，将会继续针对串谋欺骗投资者的集团。

--市场消息透露，由中国白银分拆的网上珠宝商金猫银猫拟明日起招股，招股价约3.15港元，集资约6亿港元，预期于3月15日挂牌。

**文汇报**

--香港证监会与瑞士金融市场监督管理局签订协议，以便在金融科技方面设立合作框架。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘