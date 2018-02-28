《香港报摘》--其他报纸重要消息2月28日

**明报**

--据一名有份买入长实中环中心业权的买家向本报透露，国储能源所占的55%股权，部分已由朱李月华及许荣茂接手，每人约占十多个百分点，余下之股权则由原来的其他股东摊分。该名买家透露，有关交易将如期于原定的4月份完成，目前已获银行承做按揭，但暂时未能透露按揭成数等详情。

--由白银集团分拆上市的网上珠宝销售平台金猫银猫，公司总裁张金鹏称，老牌珠宝商如周大福、周生生等非其竞争对手，而是合作伙伴。

**星岛日报**

--首创置业管理层表示，今年的售楼增长目标为750亿元至800亿元人民币，按年增长35%；同时未来三年的毛利率也将保持25%以上水平。

--澳门六大赌牌之中最快有两张赌牌于2020年到期，惟澳门政府暂未有续牌方案公布，在澳门从事赌场酒店业务的实德环球副主席马浩文表示，若有关当局开放每家赌场获发一个牌照，他个人认为也属一个可行方法，同时亦留意到业内有此声音。

**苹果日报**

--香港地产代理监管局表示，本年度将重点加强洗钱及海外物业的监管，并强调代理要紧慎审查，如有怀疑立即举报。

**东方日报**

--友邦首席执行官兼总裁黄经辉表示，友邦于内地市场渗透率达四成，当中包括广东、北京、上海及深圳等地区，未来将扩阔其保险业务至其他内地城市。

--中国内地最大租车公司神州租车去年纯利倒退39.63%至8.81亿元人民币，主要因为业务结构出现显著变化，车队租赁收入锐减逾四成，抵销汽车租赁收入逾三成增长。

**文汇报**

--新世界发展执行副主席兼总经理郑志刚透露，除了K11成为腾讯旗下共享办公室的香港独家策略伙伴之外，与腾讯尚有一个合作将于5月公布。

--莎莎国际公布今年新春期间（2月16日至2月22日）香港及澳门的零售销售较去年同期增长16%，同店销售按年增长12.2%，主要由内地旅客客流增加及本地客消费增加所带动。（完）

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