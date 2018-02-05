《香港报摘》--其他报纸重要消息2月5日

**明报**

--按证公司的逆按揭产品＂安老按揭＂自2011年推出后，去年申请宗数录得历来最大增长。按证公司执行董事兼总裁李令翔称，该业务可望在两至三年内实现盈利，而且由于规模持续扩大，按证公司有意把部分安老按揭资产打包出售予再保险公司，以转移风险。

**苹果日报**

--虚拟银行谘询据悉本周正式推出，不少机构均对金管局表示初步感兴趣，除储值支付工具TNG、财务机构18 Financial外，亦有微众银行、平安科技等；主攻离岸银行业务的Bank of Asia亦有兴趣申请牌照。

--金卫医疗公布，旗下金卫医疗科技购入南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业的16.14%权益，作价不超过11.27亿元人民币。

**星岛日报**

--根据港交所资料，去年有多达34只ETF（交易所买卖基金）退市。但管理盈富基金等多只大型ETF的道富环球表示，假若中港两地实施ETF互联互通，内地资金南下会令ETF买卖差价收窄，对投资者更具吸引力。

**东方日报**

--银行界指，内房及资产管理公司加入发债，今年内地企业美元债的发行量料增五成。不过，美国进入加息周期及美债息率上升，将影响定息债的吸引力。（完）

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