《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

**明报**

--国际娱乐>宣布收购英甲球队韦根，意味继伯明翰体育后，国际娱乐成为第二家拥有英国足球队的香港上市公司。国际娱乐称一直检讨主要业务，并寻找潜在商机，认为若收购事项落实，可增加收入来源，以及扩阔收益基础

**苹果日报**

--资本策略刚以8.438亿港元沽出北角一幅商业地，连同上月中以20亿港元沽售中环住宅土地予盈大地产，不足一个月沽货逾28亿港元。

--财政预算案本月底公布，香港会计师公会估计，截至今年3月底，2017/18年度财政盈余将达1,760亿港元，财政储备亦将增至逾1.1万亿港元，相当于政府29个月开支。

**星岛日报**

--滴滴出行旗下＂快的Taxi＂昨日完成升级，DiDi APP正式进入香港并启动营运。滴滴将会推出中港台三地通用的士服务，同一个APP可于三地使用，目前主打的士服务及只支援现金付款，但会逐渐引入更多支付工具。

**东方日报**

--禹洲地产主席林龙安称，今年销售目标为600亿元人民币，较去年的400亿元高出五成。他并料至2020年销售额可突破千亿元，又称今年公司或作大规模收购，但近期不会再配股。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)