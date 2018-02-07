《香港报摘》--其他报纸重要消息2月7日

**明报**

--继渣打本月推出两年定息按揭吸引＂首置客＂后，中银香港昨日亦推出＂置定按＂定息按揭计划，包括一年及两年定息。当中一年定息按搂计划的首年年利率为1.68厘，其后全期为银行同业拆息（H）加1.3厘，利息上限为最优惠利率（P）减2.85厘。

--iPhone X去年延迟推出，拖累香港电讯去年度手机销售收入大跌31%，而公司去年总收入录得约2%跌幅，全年纯利微升4.25%至50.97亿港元。

**苹果日报**

--拍卖行昨推出13项物业进行拍卖，全数流拍收回。其中，罕见银主舖旺角道捷利大厦地下1号舖，一人承价后再无人承价收回，拍卖官直言，拍卖气氛明显受港股大泻影响，准买家略为观望，尤其金额较大物业交投料会受影响。

**星岛日报**

--信和置业今年将连推三个楼盘，当中最瞩目为观塘市中心大型重建项目，分两期推出，合共涉约2,000个单位，首期将于第三季推出。

**东方日报**

--据深圳交易所资料，碧桂园租赁住房房地产信托投资基金（REITs）上周获通过，规模达100亿元人民币，料成为内地首只规模达百亿元的REITs。野村将碧桂园纳入首选名单，目标价调升至20港元。

**文汇报**

--法国兴业银行首席亚太区及中国经济师姚炜表示，美股暴跌并非由于基本面改变，而是美股估值偏贵，故需要透过大型调整修正。她估计，对标普500指数年底目标为2,500点，而今年底恒指、中国股指以及东京股指将与目前水平持平。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)