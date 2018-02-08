《香港报摘》--其他报纸重要消息2月8日

**明报**

--按揭证券公司执行董事兼总裁刘应彬透露，今年7月会正式公布有关终身年金计划的销售安排，而现时有多项筹备工作已经展开，包括扫除监管障碍、落实计划细节，与银行商讨销售安排及增聘人手。

--谢瑞麟集团主席兼行政总裁谢邱安仪表示，集团目前仍以内地及香港业务为重，但留意到马来西亚市场在购买珠宝首饰的消费力高，现已于当地开四间店舖，今年6至7月拟于云顶开新店。

**苹果日报**

--内地物流配送初创公司＂帮帮兔＂完成千万美元A轮融资，消息指，恒基地产执行董事李家杰为领投方，投资金额约数百万美元，主要是希望该公司能助其保健品牌进行配送。

**星岛日报**

--近年不时有中小企客户突然被删银行户口，滙丰更属因此被投诉的银行之一。滙丰昨向商业客户推指引，建议客户不要将个人帐户当作商业用途，以免惹来关注，并要尽快回应银行更新资料或解释清楚，否则帐户服务或被中断。

**东方日报**

--今天挂牌的本港地基工程分包商龙昇集团公开发售超额认购逾1,680倍，跻身历来超购榜第10位。

**文汇报**

--政府3月将公布下一年度卖地计划详情，据悉，港铁将有机会推出黄竹坑站三期，提供超过1,000伙，项目并包括一个45万平方尺的商场。（完）

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