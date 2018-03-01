《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日

**明报**

—财政司长陈茂波在财政预算案中预留50亿港元为机场的空邮中心进行重建，政府消息人士称，现构思是原址改建，预料2024年至2025年间可启用，届时每年邮件处理量将由现时的4万吨大幅提高3.5倍至18万吨。

—据实时新闻网站REDD（Risk Event-Driven and Distressed）报道，海航集团计划今年全球裁员25%，相当于10万名员工。

**星岛日报**

—理文造纸首席执行官李文斌认为，同业的卫生纸产品加价14%绝不为过，但由于理文有意推广自家品牌，加上本身亦有生产木浆，成本较稳定，故可能只加一成，略低市场水平。

—越秀地产副董事长兼总经理林昭远表示，公司今年销售目标定于550亿元人民币，较去年全年实际合同销售额409亿元上升35%。

**苹果日报**

—港交所为了节省租金开支，决定放弃租用中环国际金融中心（IFC），把旗下所有办公室搬至中环交易广场，料今年底完成搬迁。

—金管局公布，1月份新批按揭贷款中，定按选用比例续增至8.8%，为22个月新高，反映在加息周期下，定息按揭的选用比例持续增加。

**东方日报**

—澳门博彩控股截至去年底止全年股东应占溢利19.63亿港元，较上一年度减少15.6%，为连续四年倒退。

—金猫银猫、中国博奇环保、亚洲实业集团、通达宏泰以及光丽科技五只新股昨日开始招股，合共集资近20亿港元。

**文汇报**

—时计宝主席兼行政总裁董观明表示，今年计划于内地二线至四线城市开约100间店，以售卖”天王表”为主；公司未来主攻年轻人市场，亦会尝试推出智能手表。

—食用菌服务商中国绿宝执行董事兼副总裁郑如燕表示，公司已在日本设立研发、生产、销售保健品的团队，产品主要销往日本和新加坡，她预计上半年会在港澳地区上架销售。（完）

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