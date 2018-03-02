《香港报摘》--其他报纸重要消息3月2日

**明报**

—中国内地电力行业讯息技术服务公司元力控股今天首日挂牌，上市前夕暗盘交易时段最高曾较招股价每股0.95港元高出62.1%，收升41%。

—花旗发言人证实，集团香港及澳门区行政总裁兼行长卢韦柏已辞职，任期至5月1日。

**星岛日报**

—光大绿色环保财务总监卢锦勳表示，目前筹建中的生物质综合利用、危废处置、光伏发电及风电项目有35个，将在未来两年落成营运，总投资额89.5亿元人民币。

—ASM太平洋行政总裁李伟光表示，由于预期大部分可换股债券持有人均选择换股，去年已将预留同等规模即24亿港元用作回购公司股份，至近期已回购4.5亿港元股份，余额19.5亿港元于今年内继续回购。

**苹果日报**

—去年引入百度、阿里巴巴及腾讯推动混合改革的联通发盈喜，预计去年纯利劲升193%至18.3亿元人民币，税前利润约为25.9亿元按年增231%。

—媒体及娱乐公司Yes Media宣布，计划于数码港开设多用途电子竞技设施，将会是全球首个结合电竞培训设施、比赛场地、电视广播及网上串流平台，以及电竞相关初创企业培育的电子竞技场地，料于2018年秋季启用。

**东方日报**

—为加强监察交易所及结算所参与者就相关规则的合规情况，香港交易所今年将会继进行有关合规评核及现场视察计划，计划的三大重点范畴包括券商是否遵守北向交易相关的中华通规则、风险管理及客户按金要求。

—银联国际于维园年宵引入多元化支付方式，该公司表示，农历新年期间（2月15日至21日），香港的移动支付产品交易额按年增长逾两倍。

**文汇报**

—会德丰地产公布以略低于同区新盘价7.4%推出将军澳日出康城MALIBU首批320伙单位，平均尺价18,276港元，提供最高折扣21.5%。

—中信银行（国际）宣布推出遥距开立银行户口服务，期望于今年上半年加入更多功能，包括开立投资户口进行股票与基金投资，未来将积极研究有没有申请虚拟银行牌照的需要。（完）

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