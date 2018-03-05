《香港报摘》--其他报纸重要消息3月5日

**明报**

—万科 HK>旗下万科置业（香港）今年将推出两个香港住宅新盘，共提供约1,500个单位，其中屯门扫管笏项目最快上半年推出，涉逾千个单位。万科集团高级副总裁兼物业事业本部首席执行官朱保全称，集团重视在港的首个项目，并将以香港为分支发展至其他国家。

—碧桂园去年向中证监申请A股上市，却在10天后突撤回申请。据市场消息指，由于近年香港上市物管市盈率达20至25倍以上，与内地上市估值拉近，而且香港上市限制更少，故计划移师香港上市。

**苹果日报**

—预算案后首个推出的新楼盘，会德丰将军澳日出康城Malibu收票踊跃，三日录得3,500票认购登记，以首批320个单位计超额近10倍。该盘料短期加推，有望本月上旬开售。

**星岛日报**

—台湾造纸业早前预告上调纸巾售价最多30%，引发台湾民众抢购纸巾。理文造纸主席李文俊表示，受木浆等原材料价格上升影响，旗下纸巾价格亦有上升压力，将跟随市场调整价格，目前纸巾售价约有单位数加幅。

**东方日报**

—鸿海集团旗下富士康工业互联网股份（Foxconn Industrial Internet，简称FII）的A股上市计划进行得如火如荼，中国证监会表示，将于周四（8日）的会议上审核FII的上市申请。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)