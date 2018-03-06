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亚洲
March 6, 2018 / 1:11 AM / a day ago

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月6日

1 分钟阅读

**明报**

—市传内地将批出首批CDR（中国预托证券）予八间科企巨头回归A股上市。腾讯主席马化腾指条件成熟会考虑；盛传稍后将来港上市的小米亦透露考虑以预托证券形式在A股上市。

—经营崇光百货（SOGO）的利福国际称，启德项目工程已于去年底动工，预料于2022年落成。除启德SOGO外，集团仍有意觅地扩张，初步属意九龙西或新界区。

**苹果日报**

—高鑫零售末期息减少三成，消息拖累股价昨急泻近一成。高鑫首席财务官邵斯指，集团正处于转型阶段，须预留资金作发展之用，未来派息比率会维持在30-40%。

**星岛日报**

—远东发展宣布，收购于美国场外交易集团上市的Trans World Corporation全部股权，代价为不逾4,200万美元。远东发展董事总经理孔祥达表示，是次收购是公司强化欧洲市场战略发展举动。

**东方日报**

—早于2008年私有化的汽车经销商利星行准备重新在香港上市，集资约8亿美元，目标最快今年下半年挂牌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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