《香港报摘》--其他报纸重要消息3月7日

**明报**

—商人黄浩因应向壹传媒收购香港及台湾《壹周刊》的交易终止及寻求赔偿一案，昨午开庭，黄浩代表律师向高等法院提出要求延期28日，最终获颁令给予21天时间处理文件、入档及提交申索书。

—据本地媒体报道，创市证券（VMI Securities）入禀高等法院向海航集团旗下海航创新金融集团追讨欠款120万美元，指公司在去年11月签订协议为海航创新金融提供服务，但被拖欠有关款项。

**星岛日报**

—全国政协委员、中国人寿董事长杨明生在政协经济组讨论上表示，公司未来要坚持高科技引领，扩大普惠金融业务，要与百度加强合作，在科技金融方面争取有新发展。

**苹果日报**

—会德丰常务董事黄光耀指，旗下位于将军澳新楼盘Malibu开放示范单位4日以来收到逾5,000张支票登记购买，有见反应热烈，昨日加推2号价单，较首批320伙单位每尺均价高出3.6%。

**东方日报**

—据政府最新数据，有三类面积的私人住宅租金回报率下跌，当中面积最大单位回报率跌至1.9厘，为首度有私宅跌穿两厘水平。

—受农历新年假期影响，吉利汽车 2月份汽车销量回落至约11.02万辆，惟按年仍录得23.9%增长。

**文汇报**

—发展局早前公布将在公开招标土地完成交易后四周内以不记名方式公布其余所有标书的投标额，戴德梁行环球董事、大中华区副总裁及亚太区估价及顾问服务部主管赵锦权认为，此举令市场了解发展商出价倾向，若发展商出价存在很大差距，有可能影响未来出价；政府若想增加透明度，应改用公开拍卖，以免发展商互相猜测出价。（完）

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