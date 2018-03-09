《香港报摘》--其他报纸重要消息3月9日

**明报**

—天仁茗茶香港代理宾仕国际招股获投资者热捧，超额认购倍数破历史第二。据市场消息指，投资者如要稳获一手4,000股，至少需要认购200万股。

—佐丹奴主席及行政总裁刘国权透露，来年仍会继续去年的股份回购计划，而规模更不会比去年小，惟具体金额和细节则不便透露。

**苹果日报**

—消息人士透露，原由前进发展的荃湾青山公路汀九项目星悦海湾（前称金臻），整个项目13幢洋房以10亿港元全数沽出，以项目总面积34,602方尺计，平均成交尺价达28,900港元。有传新买家为广东财团鼎龙集团。

**星岛日报**

—由长和与蚂蚁金服合资的＂支付宝香港＂营运公司APSHK（Alipay Payment Services HK Limited）日前正式成立。长和集团联席董事总经理霍建宁表示，将协助支付宝打入香港市场，期望支付宝可渗透至港人的生活层面。

**文汇报**

—港铁透露今年的推地大计，未来一年左右将会为旗下四个项目进行招标，涉及约4,200个单位，其中以黄竹坑站三期最瞩目，涉及约150万方尺，当中住宅单位达1,200个，业界预料项目的商场连住宅总估值将超过200亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)