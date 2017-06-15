《香港报摘》--其他报纸重要消息6月15日

**明报**

--证监会根据《证券条例》第213条，命令被揭财务造假、自2011年停牌至今的瑞金矿业向小股东还原交易，指其招股书内载有误导资料；瑞金最近的财务报表显示，流动资产约有8.2亿元人民币，惟上月指在银行户口内的5亿元不翼而飞，分析认为投资者难以获得足额赔偿。

--创维数码旗下智能电视平台＂酷开＂，早前获腾讯的关联公司入股。行政总裁及彩电事业部总裁刘棠枝认为，腾讯主要是看好他们的合约终端，而＂酷开＂亦获得腾讯强大的内容，达至双赢的局面，料新一年度＂酷开＂的营业额能提升至3亿元人民币。

**苹果日报**

--鹰君陷入争产风波至今，幼子罗启瑞一方再公开一封由其母罗杜莉君署名的公开信，内容指希望藉该公开信杜绝一切对其本人和对几个替她出头的儿女的恶意抹黑和中伤，签名下方日期为5月18日。罗启瑞发言人指该信原计划当天发出，但其后因兄弟间持续争论，故当时并没发布。

**星岛日报**

--政府即将于下月换届，长实地产执行董事赵国雄指出，期望政府可增加土地供应，尤其是商业土地，藉以支援经济发展，同时亦可考虑藉着改变土地用途，以及增加容积率，令土地供应量提高。

**东方日报**

--瑞声科技继上周获中信银行获提供贷款后，昨日亦获平安银行提供100亿元人民币贷款。有关协议有效期为期一年，而之前与中信银行的协议有效期为两年。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)