《香港报摘》--其他报纸重要消息6月19日

**明报**

--谢瑞麟副主席兼首席策略暨财务官伍绮琴表示，本港珠宝首饰市场已相当成熟，开店步伐难与内地同步，不过本地客对钻饰有一定需求，加上广东省地区居民现已常规地来港购物，她认为香港每年以开二至三间新店的步伐扩张问题不大。

**苹果日报**

--李嘉诚基金会继上年度向天水围及离岛区中学DSE（香港中学文凭考试）考生派发5,000港元现金＂善用钱＂，昨公布扩大计划，明年起向屯门DSE考生每人派5,000港元现金，料有逾4,000名屯门学生受惠。

**星岛日报**

--招商局置地旗下招商房地产以20.15亿元人民币作价，投得佛山南海九江镇地块的商住地，面积8.1万平方米，年限分别为40年（商业）及70年（住宅）。

**东方日报**

--内地最大陆地石油钻机出口商宏华集团获央企中国航天科工集团注资成为最大股东。宏华主席陈亚军表示，宏华进身央企体制后与中国石油化工股份及中国石油股份合作变得顺畅，冀今年争取落实更多项目以改善业绩。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)