《香港报摘》--其他报纸重要消息6月20日

**明报**

--市场消息称，中环威灵顿街翠华餐厅四层巨舖，至今仍未落实续租；而原业主据悉已在市场上以188万港元重新放租，较现时月租230万港元（尺租281港元）低18%。

--电视广播将于下周四（29日）召开股东周年大会，此前一直表态不支持回购、持股量最高的基金股东Silchester International Investors LLP，于上周三至周五（14日至16日）连续三日斥资逾3,600万港元入市持股公司股份，持股比例增至16.39%。

**苹果日报**

--新鸿基地产西贡十四乡项目先后获屋宇署批出建筑图则，可建合共76幢、总住宅楼面共约482.42万方尺的超大型项目，规模等同1.3个马湾珀丽湾，补地价金额预期逾265亿港元。

**星岛日报**

--世茂房地产副主席兼执行董事许世坛表示，看好香港市场因为回报率较内地为高，虽然内房来港抢地，但公司较早前来港拿地，相信可带来可观利润，未来仍将积极参与香港投地，惟将持审慎态度。

--敏华昨日再发通告，回应浑水于上周五刊发报告的指控，对于该报告指控公司盈利数据异常，敏华坚持认为其2017年年报正确。

**东方日报**

--中国联通 5月上客加快，其中4G上客按月增长11.79%至562.1万户，计及2G、3G及4G在内，联通5月移动总用户上客达105.3万户，为今年移动用户单月上客的第二新高。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)